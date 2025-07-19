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Черданцева довели: комментатор обматерил своих критиков

Комментатор Черданцев матом ответил на критику в свой адрес
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Кирилл Каллиников/РИА Новости

Телекомментатор Георгий Черданцев нецензурной бранью ответил на критику в свой адрес после того, как он назвал главного тренера ЦСКА щвейцарца Фабио Челестини итальянцем. Видео, на котором Черданцев не сдерживает эмоций, опубликовал в Telegram-канале журналист Сергей Егоров.

«Не успел сезон начаться — вот надо взять и *** (докопаться) до чего-нибудь. *** (Докопались), «он опять перепутал». *** (Достали)! Вот честно. Я сезон начну прямо с глагола: *** (Достали)! Я на матче, наверное, пообщался с людьми, которые работают в футбольном клубе ЦСКА? Наверное, они мне что-то рассказали? Я же не из головы это выдумал! Наверное, мне рассказали, что Челестини — итальянец. Мало ли, где он родился? Он итальянец! Люди не знают, что итальянский язык — один из государственных в Швейцарии, что южный кантон Лугано, где он футболистом играл, — это итальянский кантон. А если люди пишут *** (фигню) в интернете, то тогда вообще не о чем разговаривать!», — заявил он.

Черданцев назвал Челестини итальянцем во время матча за Суперкубок России между «Краснодаром» и ЦСКА (0:1). Затем он пропал из эфира почти на 10 минут. Позже комментатор объяснил свое отсутствие техническими проблемами со звуком. После матча его подвергли критике за ошибку в определении национальной принадлежности главного тренера армейцев.

Ранее Губерниев указал, куда отправиться тем, кто выступает против россиян в нейтральном статусе.

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