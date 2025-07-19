Губерниев указал, куда отправиться тем, кто выступает против россиян в нейтральном статусе

Комментатор Дмитрий Губерниев поздравил российского синхрониста Александра Мальцева с золотой медалью чемпионата мира. В Telegram-канале он резко высказался о тех, кто выступает против участия россиян в международных турнирах в нейтральном статусе.

«Ну красота же, народ! Всех поздравляю с победой Саши Мальцева, он теперь пятикратный чемпион мира. Важнейшая история! Он как пилигрим, который дорогу показывает всей нашей сборной, всем спортсменам.

Флаг и гимн вернем! Должны выступать спортсмены, и мы должны объединиться вокруг этой замечательной команды. Это только первая медаль, будут еще! Как первая ласточка, как первая любовь.

Саша Мальцев крутой! Наши спортсмены должны использовать любую возможность и выступать. А кто против, тот — против России. И по традиции идет в жопу!» — заявил Губерниев.

Мальцев на ЧМ в Сингапуре в пятый раз завоевал титул чемпиона мира. При этом он впервые выиграл золото в сольном выступлении.

Российские спортсмены выступают на турнире в Сингапуре в нейтральном статусе. Решением World Aquatics на них наложен ряд ограничений. В частности, им нельзя публиковать в соцсетях результаты соревнований и любые материалы, которые связывают их участие в качестве нейтральных спортсменов с Россией. В том числе речь идет о национальном флаге. Кроме того, им нельзя никаким образом демонстрировать георгиевскую ленту, а также символы Z и V, которые ассоциируются с СВО.

Примечательно, что сама World Aquatics на своем официальном ресурсе опубликовала список российских спортсменов под национальными флагами. В поиске стран-участниц турнира также присутствовала Россия. «Газета.Ru» направила запрос в организацию с просьбой предоставить пояснения, однако ответа не получила.

Ранее тренер Мальцева назвала его великим спортсменом.