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«Великий спортсмен»: тренер синхрониста Мальцева в восторге от его золота на ЧМ

Тренер синхрониста Мальцева назвала его великим спортсменом
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Джорджио Пероттино/РИА Новости

Александр Мальцев, завоевавший на чемпионате мира по водным видам спорта в Сингапуре золотую медаль в соло-программах синхронистов, является великим спортсменом. Об этом заявила его тренер Гана Максимова.

«Спасибо всем, кто нас поддерживал. Это дорогого стоит. Это было очень хорошо исполнено. Саша преодолел нереальное напряжение. Он справился замечательно. Это один из лучших его проплывов. Саня, ты великий спортсмен», — цитирует Максимову «Матч ТВ».

Она подчеркнула, что Мальцев является очень выносливым атлетом, однако ему нелегко выполнять длинные связки. Однако специалист констатировала, что ее подопечный справился с задачей. Также Максимова добавила, что композиция была переделана для соблюдения баланса техники и артистичности. При этом музыкальное сопровождение не изменилось.

«Мы искали драйвовую музыку, чтобы она не надоедала. Мы все несколько раз меняли, но музыка та же в течение двух лет», — сказала тренер.

Мальцев стал лучшим на ЧМ в Сингапуре с результатом 251,7133 балла. Теперь Александр - пятикратный чемпион мира, однако впервые завоевал золотую медаль в сольном выступлении.

Ранее стало известно, что разрешено российским пловцам на чемпионате мира.

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