На сайте World Aquatics сборная России обозначена под национальным флагом

На официальном сайте Международной федерации плавания (World Aquatics) пловцы сборной России появились с названием страны и с российским флагом.

Составов на эстафеты еще нет, однако в предварительных списках российские команды значатся под национальным флагом. Также рядом с именами и фамилиями спортсменов указан флаг, хотя изначально атлеты из России на турнир были допущены в нейтральном статусе.

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13 марта чемпионат России по водным видам спорта получил статус отборочного к чемпионату мира, который пройдет в Сингапуре. Плавательный этап чемпионата мира по водным видам спорта — 2025 состоится с 27 июля по 3 августа.

До этого российские пловцы были допущены до чемпионата мира по плаванию на короткой воде, который проходил с 10 по 15 декабря в Будапеште. Нейтральный статус для участия в турнире был подтвержден у 27 российских пловцов.

По итогам турнира россияне завоевали шесть золотых и четыре серебряные медали. На первом месте расположились пловцы из США — 18 золотых, 13 серебряных и семь бронзовых медалей. Замкнули тройку сильнейших пловцы из Канады, на счету которых четыре золотые, пять серебряных и шесть бронзовых наград.

Ранее в Госдуме раскритиковали решение запретить российский флаг в социальных сетях.