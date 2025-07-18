Главный тренер «Балтики» повторил рекорд чемпионата России

Главный тренер калининградской «Балтики» Андрей Талалаев в матче первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с московским «Динамо» повторил рекорд чемпионата России.

Клуб из Калининграда стал седьмым для 52-летнего специалиста, которую он тренирует в элитном дивизионе. Ранее столько же команд возглавляли Сергей Павлов и Миодраг Божович.

В РПЛ до «Балтики» Талалаев работал главным тренером «Ростова» (исполняющий обязанности), «Волги», «Крыльев Советов», «Ахмата», «Торпедо» и «Химок».

Встреча, которая состоялась в Москве на стадионе »ВТБ Арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина», завершилась с результатом 1:1. Счет в матче открыла калининградская команда на 12-й минуте, отличился Брайан Хиль. «Динамо» смогло сравнять на 48-й минуте, гол на свой счет записал Хуан Хосе Касерес.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию встречи, главным арбитром которой был назначен Ян Бобровский.

В прошлом сезоне РПЛ «Динамо» заняло пятую строчку в турнирной таблице, а «Балтика» выиграла Первую лигу, что позволило клубу выйти в РПЛ.

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