«Спартаку» предрекли проблемы в первом туре РПЛ

Тренер Гладилин заявил, что «Спартак» столкнется с проблемами в матче с «Динамо»

Бывший футболист и тренер московского «Спартака» Валерий Гладилин заявил, что красно-белые столкнутся с проблемами в матче первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с махачкалинским «Динамо». Его слова приводит издание Vprognoze.ru.

«В Махачкале собралась серьезная команда и она умеет играть на результат. Про «Спартак» пока ещё сложно говорить, какой состав будет, в принципе, он понятен, но игры такой, что красно-белые сильнее нет. Есть проблемы, однозначно», — заявил он.

Встреча состоится в Москве. Матч пройдет 19 июля. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 20:30 по московскому времени.

Прошлый сезон красно-белые завершили разгромной победой над подмосковными «Химками» со счетом 5:0. В составе победителей забитыми мячами отметились Наиль Умяров, Манфред Угальде, Ливай Гарсия, Рикарду Мангаш и Роман Зобнин. Эта победа позволила команде набрать 57 очков за весь турнир и завершить его на четвертой строчке турнирной таблицы.

Ранее стало известно, кто забил первый мяч в новом сезоне РПЛ.