«Сейчас не получится придумать отговорки»: Булыкин высказался о перспективах «Спартака»

Знаменитый в прошлом отечественный футболист, бывший нападающий различных клубов, включая московские «Локомотив» и «Динамо», а также немецкий «Байер», «Твенте» и «Аякс» из Нидерландов и бельгийский «Андерлехт», Дмитрий Булыкин, проведший 15 матчей и забивший семь мячей за сборную России, в комментарии для «Газеты.Ru» высказался о перспективах «Спартака» в новом сезоне и его тренере Деяне Станковиче.

«Тренер у «Спартака» оригинальный, в прошлом сезоне были к нему вопросы. Посмотрим, как будет в этом. Сейчас придумать какие-то отговорки, что что-то мешает или какая-то не та подготовка, уже не получится – будут требовать серьезный результат», — отметил Булыкин.

«Спартак» провел под руководством Деяна Станковича сезон-2024/25, заняв пятое место в Российской премьер-лиге, хотя по ходу турнира претендовал на чемпионство и весной после победы над «Зенитом» (2:1) догонял лидировавший и ставший в итоге обладателем золотых медалей «Краснодар». По итогам сезона контракт с сербским специалистом был продлен.

Ранее Российскую премьер-лигу (РПЛ) призвали думать о расширении.