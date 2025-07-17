РПЛ призвали думать о расширении

Тренер Виктор Гончаренко заявил о необходимости расширения Российской премьер-лиги (РПЛ), передает «Чемпионат».

«Мы знаем ещё примеры 16 клубов в чемпионатах? Все ведущие страны играют чемпионат в 18—20 клубов. А Россия — очень большая страна. 18 клубов — то, к чему надо стремиться», — сказал Гончаренко.

В чемпионате-2024/25 впервые в своей истории чемпионский титул оформил «Краснодар», прервавший шестилетнюю гегемонию санкт-петербургского «Зенита» в год столетия клуба из Северной столицы. Амбиции на чемпионский титул перед стартом сезона выказывают также московские команды: ЦСКА, «Динамо» и «Спартак».

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и (УЕФА, следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета (МОК), приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Российские футболисты пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года, сам мундиаль и чемпионат Европы — 2024 в Германии. Также Россия не была допущена к жеребьевке чемпионата мира 2026 года, который состоится в США, Мексике и Канаде.

Ранее сообщалось о том, что российский футболист может продолжить карьеру во Франции.