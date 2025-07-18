«Это месть»: в Госдуме сделали заявление об инициативе украинской чемпионки

Олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Светлана Журова заявила, что инициатива чемпионки Игр Ольги Харлан по открытому письму против участия российских фехтовальщиков в чемпионате мира — 2025 является местью. Ее слова приводит РИА Новости.

»Украина каким-то образом должна отреагировать на допуск наших спортсменов, и они делают это так, как умеют: подговаривают других. Для них это норма. Демонстрируют солидарность, но на самом деле это недобросовестная конкуренция. У Харлан это уже не про спорт — это месть, демонстрация и все прочее», — заявила Журова.

Харлан рассказала на своей странице в соцсетях об открытом письме против участия российских спортсменов на чемпионате мира 2025 года.

В письме указывается, что последние несколько дней бывшие и нынешние фехтовальщики подписывали письмо, в котором выступают против решений Международной федерации фехтования (FIE) отменить проверку нейтралитета российских спортсменов перед предоставлением им нейтрального статуса (AIN), а также разрешить спортсменам AIN выступать вместе в составе команды.

Харлан отметила, что письмо подписали 447 действующих и бывших фехтовальщиков высокого уровня из 56 стран. 108 из них уже завершили карьеру, а 208 спортсменов решили публично заявить о своих именах.

Чемпионат мира по фехтованию пройдет с 22 по 30 июля.

Ранее украинская фехтовальщица негативно высказалась о допуске россиянок на чемпионат мира.