Украинский суд приговорил шахматиста Карякина к девяти годам колонии

Сергея Карякина заочно приговорили к девяти годам лишения свободы с конфискацией имущества по решению суда на Украине, сообщает «Советский спорт» со ссылкой на пресс-службу СБУ в Черновицкой области.

Карякина обвинили в «финансировании действий, совершенных с целью насильственного изменения границ Украины».

Карякин 21 марта 2022 года по решению комиссии (FIDE) по этике и дисциплине был отстранен на полгода из-за своего открытого письма на имя Владимира Путина. В сентябре стало известно об окончании срока его дисквалификации.

В 2022 году FIDE приняла решение лишить российских и белорусских шахматистов права выступать на турнирах под флагом и гимном своих стран. Шахматисты смогут принимать участие в соревнованиях под флагами Федерации шахмат России (ФШР) / Белорусской шахматной федерации (БШФ) или FIDE.

Ранее Карякин заявил, что не стремился стать политиком.