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Медведева устроит на льду историческую дискотеку в стиле нулевых с участием Загитовой

Фигуристка Медведева пригласила Загитову на шоу-дискотеку в стиле нулевых
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Личный архив Евгении Медведевой

Двукратная чемпионка мира, Европы и России, обладательница двух серебряных медалей Олимпийских игр — 2018 Евгения Медведева проведет на «ЦСКА Арене» первую в истории ледовую дискотеку в стиле нулевых. Шоу состоится 13 сентября. Об этом «Газете.Ru» сообщила пресс-служба спортсменки.

«Это не просто шоу, а большая дискотека на льду, где музыка не отпускает ни на минуту, — рассказала Медведева. — В этом году мы решили построить танцпол прямо на трибунах, чтобы зрители не только смотрели номера, но и могли танцевать вместе с нами. Такого до нас еще никто не делал. Хочется, чтобы каждый почувствовал себя частью вечеринки, где лед и трибуны живут одним ритмом».

На арене будут звучать самые популярные хиты 2000-х. Для создания атмосферы Медведева пригласила известного диджея, чье имя пока не раскрывается.

На льду для зрителей будут выступать известные фигуристы — Алина Загитова, Александра Трусова, Макар Игнатов, Елизавета Туктамышева, Марк Кондратюк, Алексей Ягудин и другие.

Ранее Медведева взяла у Загитовой интервью в своем YouTube-проекте «БеС комментариев», после чего спортсменки объявили о сотрудничестве.

На сцену также выйдут звезды шоу-бизнеса, полюбившиеся российскому зрителю в 2000-х. Список артистов будет раскрыт позднее.

Шоу объединит десятки тонн техники, мощный звук, огромные экраны и световые инсталляции, спецэффекты и виртуальные элементы.

Ранее Татьяна Тарасова раскрыла, сможет ли Россия провести Олимпиаду.

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