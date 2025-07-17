Татьяна Тарасова рассказала, сможет ли Россия провести Олимпиаду

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова положительно отреагировала на слова министра спорта Михаила Дегтярева о том, что Россия готова провести третью Олимпиаду и в будущем обязательно подаст соответствующую заявку, передает «ВсеПроСпорт».

«Очень хорошо, что министр озвучил такие планы. Да, обстановка непростая, но, думаю, все равно получится. Им ведь негде Олимпиаду проводить. Сначала дают кому-то, а потом выясняется, что страна не тянет. А наша потянет», — сказала Тарасова.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов до летних Олимпийских игр — 2024 в качестве нейтральных спортсменов. Всего от России на Игры в Париже отправились 15 человек.

Ранее российской пловчихе стало плохо во время заплыва на чемпионате мира.