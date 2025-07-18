Ведущая «Матч ТВ» заявила, что Карпин сможет «расшевелить» «Динамо»

Ведущая «Матч ТВ» Ольга Петрикова призналась в интервью «Газете.Ru», что не поняла решение руководства московского «Динамо» уволить главного тренера Марцела Личку незадолго до конца сезона-2024/25. Это случилось после того, как команда вылетела из Кубка России, проиграв столичному «Спартаку» (1:2).

«Меня расстроила новость, что убрали Марцела Личку из «Динамо». Мне кажется, он еще мог их раскрыть», — отметила Петрикова.

При этом ведущая «Матч ТВ» призналась, что рада тому, что на смену Личке пришел Валерий Карпин, о назначении которого было официально объявлено в июне 2025 года. Специалист, который продолжает также возглавлять сборную России, подписал контракт с бело-голубыми до 2028 года.

«Новость о назначении Карпина меня порадовала. Валерий Георгиевич — сильный тренер, морально и ментально. Думаю, он сможет как-то расшевелить и поднять команду на новый уровень», — сказала Петрикова.

«Динамо» начнет новый сезон Российской премьер-лиги (РПЛ) 18 июля домашним матчем против калининградской «Балтики». Начало встречи — в 20.30 по московскому времени.

Ранее ведущая «Матч ТВ» раскрыла главную ошибку тренера «Спартака» Станковича.