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«Зенит» накажет бразильского футболиста за опоздание на сборы

Главный тренер «Зенита» Семак: Вендел будет наказан за опоздание
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Maksim Konstantinov/Global Look Press

Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак рассказал, что полузащитник команды Вендел будет наказан за опоздание на сборы, передает «Чемпионат».

«За свое опоздание он будет наказан. Думаю, руководство объявит об этом. На сегодняшний день он игрок нашей команды. Он ищет варианты. Если не найдет их, конечно, он останется в команде», — сказал Семак.

Наиболее заинтересованным клубом в покупке Вендела является бразильский «Палмейрас», но пока клуб не начал официальные переговоры.

Вендел планировал перейти в бразильский «Ботафого», но трансфер сорвался по геополитическим причинам. Клуб разорвал уже подписанный контракт, так как владелец «Ботафого» Джон Текстор является гражданином США, и у него могут возникнуть проблемы из-за сотрудничества с российским клубом.

Руководство «Ботафого» заявило, что им запрещено проводить транзакции в адрес «Зенита», так как владельцы российского клуба включены в санкционный список.

Ранее легенда ЦСКА заявил, что иностранцы едут в Россию только ради денег.

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