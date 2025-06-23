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Легенда ЦСКА заявил, что иностранцы едут в Россию только ради денег

Ветеран ЦСКА Пономарев заявил, что иностранцы едут в Россию только ради денег
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Владимир Песня/РИА Новости

Бывший защитник московского ЦСКА Владимир Пономарев в интервью «Газете.Ru» заявил, что на месте иностранных футболистов не стал бы выступать в Российской премьер-лиге (РПЛ).

По его мнению, в текущем состоянии чемпионат России неконкурентоспособен.

«Особенно и не подкупишь игроков сейчас — мы нигде не участвуем. Ни в европейских кубках, ни на чемпионате мира, ни на чемпионате Европы. Это неинтересно, свою футбольную карьеру на год-два или три губить, ничего не выигрывая на мировой арене. Только внутренний чемпионат и кубок — вот и все. Это не очень интересно, разве что только за большие деньги. За них дурака повалять поедут, это всегда пожалуйста.

Я бы на месте иностранца в РПЛ не поехал бы. Хочется же себя проявить на международном уровне против серьезных соперников», — заявил Пономарев.

Победу в РПЛ в заключительном туре национального первенства в этом году и титул чемпиона завоевал «Краснодар», со счетом 3:0 обыграв московское «Динамо». Для клуба, основанного в 2008 году, это чемпионство стало первым в истории.

Второе место занял петербургский «Зенит», в активе которого оказалось 66 баллов. Замкнул тройку лидеров московский ЦСКА, набравший 59 баллов. На два очка отстал от него финишировавший четвертым столичный «Спартак».

Ранее агент рассказал, куда Вендел перейдет из «Зенита».

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