Легенда ЦСКА заявил, что иностранцы едут в Россию только ради денег

Бывший защитник московского ЦСКА Владимир Пономарев в интервью «Газете.Ru» заявил, что на месте иностранных футболистов не стал бы выступать в Российской премьер-лиге (РПЛ).

По его мнению, в текущем состоянии чемпионат России неконкурентоспособен.

«Особенно и не подкупишь игроков сейчас — мы нигде не участвуем. Ни в европейских кубках, ни на чемпионате мира, ни на чемпионате Европы. Это неинтересно, свою футбольную карьеру на год-два или три губить, ничего не выигрывая на мировой арене. Только внутренний чемпионат и кубок — вот и все. Это не очень интересно, разве что только за большие деньги. За них дурака повалять поедут, это всегда пожалуйста.

Я бы на месте иностранца в РПЛ не поехал бы. Хочется же себя проявить на международном уровне против серьезных соперников», — заявил Пономарев.

Победу в РПЛ в заключительном туре национального первенства в этом году и титул чемпиона завоевал «Краснодар», со счетом 3:0 обыграв московское «Динамо». Для клуба, основанного в 2008 году, это чемпионство стало первым в истории.

Второе место занял петербургский «Зенит», в активе которого оказалось 66 баллов. Замкнул тройку лидеров московский ЦСКА, набравший 59 баллов. На два очка отстал от него финишировавший четвертым столичный «Спартак».

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