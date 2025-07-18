«Зенит» выдвинул одно требование для продажи звездного бразильца

«Зенит» хочет получить от €17 млн за Вендела

Петербургский «Зенит» намерен продать бразильского полузащитника команды Вендела, клуб намерен получить за игрока от €17 млн до €20 млн. Об этом сообщает «Чемпионат» со ссылкой на журналиста издания Egool Фелипе Лемоса.

Наиболее заинтересованным клубом в покупке Вендела является бразильский «Палмейрас», но пока клуб не начал официальные переговоры.

Вендел планировал перейти в бразильский «Ботафого», но трансфер сорвался по геополитическим причинам. Клуб разорвал уже подписанный контракт, так как владелец «Ботафого» Джон Текстор является гражданином США, и у него могут возникнуть проблемы из-за сотрудничества с российским клубом.

Руководство «Ботафого» заявило, что им запрещено проводить транзакции в адрес «Зенита», так как владельцы российского клуба включены в санкционный список.

Ранее легенда ЦСКА заявил, что иностранцы едут в Россию только ради денег.