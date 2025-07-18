Футболист «Спартака» потратил 100 тысяч рублей на игрушку

Футболист московского «Спартака» Данил Пруцев рассказал, что коллекционирует игрушечных медведей, передает Sport24.

«Коллекционирую игрушки — медведей Bearbrick. У меня их уже штук восемь. Увидел их в аккаунте у Тимати. Недавно был день рождения друга, я ему подарил такого медведя. Сумма? Около 100 тысяч. Мои — чуть дешевле», — сказал Пруцев.

В прошлом сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) Пруцев провел за «Спартак» 19 матчей, забив один мяч. 19 июля «Спартак» проведет первый матч в новом сезоне РПЛ. Красно-белые сыграют с махачкалинским «Динамо».

В чемпионате-2024/25 впервые в своей истории чемпионский титул оформил «Краснодар», прервавший шестилетнюю гегемонию санкт-петербургского «Зенита» в год столетия клуба из Северной столицы. Амбиции на чемпионский титул перед стартом сезона выказывают также московские команды: ЦСКА, «Динамо» и «Спартак».

Ранее футболист «Спартака» рассказал, кому симпатизировал в чемпионской гонке прошлого сезона.