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Футболист «Спартака» потратил 100 тысяч рублей на игрушку

Игрок «Спартака» Пруцев потратил 100 тысяч рублей на игрушку
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Владимир Астапкович/РИА Новости

Футболист московского «Спартака» Данил Пруцев рассказал, что коллекционирует игрушечных медведей, передает Sport24.

«Коллекционирую игрушки — медведей Bearbrick. У меня их уже штук восемь. Увидел их в аккаунте у Тимати. Недавно был день рождения друга, я ему подарил такого медведя. Сумма? Около 100 тысяч. Мои — чуть дешевле», — сказал Пруцев.

В прошлом сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) Пруцев провел за «Спартак» 19 матчей, забив один мяч. 19 июля «Спартак» проведет первый матч в новом сезоне РПЛ. Красно-белые сыграют с махачкалинским «Динамо».

В чемпионате-2024/25 впервые в своей истории чемпионский титул оформил «Краснодар», прервавший шестилетнюю гегемонию санкт-петербургского «Зенита» в год столетия клуба из Северной столицы. Амбиции на чемпионский титул перед стартом сезона выказывают также московские команды: ЦСКА, «Динамо» и «Спартак».

Ранее футболист «Спартака» рассказал, кому симпатизировал в чемпионской гонке прошлого сезона.

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