Футболист «Спартака» рассказал, кому симпатизировал в чемпионской гонке прошлого сезона

Футболист московского «Спартака» Данил Пруцев признался, что симпатизировал «Краснодару» в конце прошлого сезона Российской премьер-лиги (РПЛ), передает Sport24.

«Конечно, в сезоне думал только о том, чтобы добиться результата со «Спартаком». А потом симпатизировал «Краснодару». В первую очередь, из-за Галицкого. Он заслужил — столько сделал для команды и города», — сказал Пруцев.

В чемпионате-2024/25 впервые в своей истории чемпионский титул оформил «Краснодар», прервавший шестилетнюю гегемонию санкт-петербургского «Зенита» в год столетия клуба из Северной столицы. Амбиции на чемпионский титул перед стартом сезона выказывают также московские команды: ЦСКА, «Динамо» и «Спартак».

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и (УЕФА, следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета (МОК), приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Российские футболисты пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года, сам мундиаль и чемпионат Европы — 2024 в Германии. Также Россия не была допущена к жеребьевке чемпионата мира 2026 года, который состоится в США, Мексике и Канаде.

Ранее РПЛ призвали думать о расширении.