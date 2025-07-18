Ведущая «Матч ТВ»: наконец-то «Спартак» тренирует человек, разбирающийся в футболе

Ведущая «Матч ТВ» Ольга Петрикова рассказала в интервью «Газете.Ru», почему была рада тому, что московский «Спартак» продлил контракт с главным тренером Деяном Станковичем, который останется в команде как минимум еще на один сезон.

«Спартак» я люблю, — призналась Петрикова. — Это очень яркая команда, о которой всегда говорят, будь то хорошо или плохо. Станкович — харизматичный и сильный тренер, видно, что он пользуется уважением и авторитетом у игроков. Рада, что наконец-то «Спартак» тренирует человек, который действительно разбирается в футболе».

Под руководством Станковича «Спартак» набрал 57 очков в 30 матчах и занял четвертое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ) в сезоне-2024/25.

Также красно-белые дошли до финального матча Пути Регионов в Кубке России, где проиграли «Ростову» (1:2).

«Спартак» начнет новый сезон РПЛ матчем против махачкалинского «Динамо», который состоится 19 июля на стадионе красно-белых.

Ранее ведущая «Матч ТВ» заявила о спаде «Зенита».