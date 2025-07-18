Отец Ямаля рассказал, осуждает ли он сына за вечеринку с карликами

Отец футболиста Ямаля о вечеринке футболиста: «Он не сделал ничего плохого

Мунир Насрауи, отец футболиста каталонской «Барселоны» Ламина Ямаля, вступился за своего сына после вечеринки, на которую были приглашены стримеры, инфлюэнсеры, партнеры по команде, музыканты и карлики, передает Mundo Deportivo.

«Мы все должны гордиться, а люди, которые плохо отзываются о моем сыне, должны посмотреть на себя. Мой сын не сделал ничего плохого. В противном случае я бы первым, как отец, схватил бы его за ухо», — сказал Насрауи.

9 июня Ямаль стал самым дорогим футболистом мира по версии портала Transfermarkt.

Ямаль является воспитанником «Барселоны». В сезоне-2024/25 он провел 35 матчей за «Барселону» в Ла Лиге, в которых забил девять голов и отдал 13 результативных передач, выиграв вместе с командой чемпионат и Кубок Испании. В 2024 году футболист выиграл чемпионат Европы в составе сборной Испании.

Ранее карлик рассказал, проявляли ли к нему неуважение на вечеринке Ламина Ямаля.