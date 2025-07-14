Карлик рассказал, проявляли ли к нему неуважение на вечеринке Ламина Ямаля

Карлик заявил, что к нему относились уважительно на вечеринке футболиста Ямаля

Один из четырех артистов с карликовостью, участвовавших в вечеринке по случаю дня рождения футболиста каталонской «Барселоны» Ламина Ямаля, заявил, что не подвергался унижениям, передает RAC1.

«Никто не проявил к нам неуважения, дайте нам спокойно работать. Я не понимаю, почему вокруг этого столько шума. Мы нормальные люди, которые делают то, что хотят, абсолютно законно», — сказал артист.

13 июля Ямалю исполнилось 18 лет. Его день рождения посетили звезды интернета, знаменитости, музыканты и футболисты.

9 июня Ямаль стал самым дорогим футболистом мира по версии портала Transfermarkt.

Ямаль является воспитанником «Барселоны». В сезоне-2024/25 он провел 35 матчей за «Барселону» в Ла Лиге, в которых забил девять голов и отдал 13 результативных передач, выиграв вместе с командой чемпионат и Кубок Испании. В 2024 году футболист выиграл чемпионат Европы в составе сборной Испании.

Ранее Ямаля обвинили в найме карликов на день рождения.