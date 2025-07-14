На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Карлик рассказал, проявляли ли к нему неуважение на вечеринке Ламина Ямаля

Карлик заявил, что к нему относились уважительно на вечеринке футболиста Ямаля
true
true
true
close
Mathias Bergeld/Global Look Press

Один из четырех артистов с карликовостью, участвовавших в вечеринке по случаю дня рождения футболиста каталонской «Барселоны» Ламина Ямаля, заявил, что не подвергался унижениям, передает RAC1.

«Никто не проявил к нам неуважения, дайте нам спокойно работать. Я не понимаю, почему вокруг этого столько шума. Мы нормальные люди, которые делают то, что хотят, абсолютно законно», — сказал артист.

13 июля Ямалю исполнилось 18 лет. Его день рождения посетили звезды интернета, знаменитости, музыканты и футболисты.

9 июня Ямаль стал самым дорогим футболистом мира по версии портала Transfermarkt.

Ямаль является воспитанником «Барселоны». В сезоне-2024/25 он провел 35 матчей за «Барселону» в Ла Лиге, в которых забил девять голов и отдал 13 результативных передач, выиграв вместе с командой чемпионат и Кубок Испании. В 2024 году футболист выиграл чемпионат Европы в составе сборной Испании.

Ранее Ямаля обвинили в найме карликов на день рождения.

Все новости на тему:
Летние виды спорта
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами