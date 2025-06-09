17-летний футболист стал самым дорогим игроком мира

Ямаль стал самым дорогим футболистом мира по версии Transfermarkt

Испанский полузащитник «Барселоны» Ламин Ямаль стал самым дорогим футболистом мира в обновленной версии рейтинга на портале Transfermarkt.

Ямаль возглавляет список с рыночной стоимостью €200 млн. Также в топ-5 входят футболисты «Реала» Джуд Беллингем и Килиан Мбаппе (оба — €180 млн), а также ранее делившие первую строчку Эрлинг Холанд (€180 млн) и Винисиус (€170 млн).

28 октября 2024 года Ламин Ямаль стал лучшим молодым футболистом года. В минувшем году Ямаль в составе сборной Испании выиграл Чемпионат Европы — 2024. Его команда обыграла Англию в финальной встрече со счетом 2:1.

В сезоне-2024/25 Ямаль провел 35 матчей за «Барселону» в Ла Лиге, в которых забил девять голов и отдал 13 результативных передач, выиграв вместе с командой чемпионат и Кубок Испании.

8 июня сборная Испании проиграла Португалии в финале Лиги наций. Основное время завершилось с результатом 2:2. Счет в матче открыли испанцы: на 21-й минуте отличился Мартин Субименди. Через пять минут Португалия смогла сравнять, гол оформил Нуну Мендеш с передачи Педру Нету. На 45-й минуте Микель Оярсабаль вновь вывел Испанию вперед, а на 61-й минуте Роналду установил равенство на табло. В дополнительное время футболисты не смогли забить.

В серии послематчевых пенальти точнее оказались португальцы — 5:3.

Ранее «Барселона» продлила контракт с 17-летним вундеркиндом.