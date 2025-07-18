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Экс-игрок усомнился в уходе лидера «Краснодара»

Сенников: Сперцян не готов к «ПСЖ», думаю, он не уйдет из «Краснодара»
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Александр Вильф/РИА Новости

Бывший футболист клубов Российской премьер-лиги (РПЛ) Дмитрий Сенников считает, что полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян не перейдет во фрацузский «ПСЖ». Его слова приводит «Советский спорт».

«Не очень верю в этот переход. Думаю, что он еще не готов переходить в такую команду. Если Сафонов дорос в свое время, но он все-таки вратарь, и у него все-таки другая позиция. В такой футбол Сперцян еще пока не готов играть, особенно на таких скоростях», — заявил Сенников.

17 июля Armenie Football сообщил, что Сперцян может перейти в «ПСЖ».

За французский клуб уже выступает бывший вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов, а также грузинский нападающий Хвича Кварацхелия, ранее игравший в РПЛ.

«Краснодар» завершил чемпионат сезона-2024/25, набрав 67 очков. Команда оформила победу в РПЛ в заключительном туре национального первенства, со счетом 3:0 обыграв московское «Динамо». Для клуба, основанного в 2008 году, это чемпионство стало первым в истории.

Ранее капитану «Краснодара» дали совет.

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