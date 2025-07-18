Бывший вратарь «Краснодара» оценил шансы защитить титул РПЛ

Экс-вратарь Абаев считает, что «Краснодар» готов снова бороться за чемпионство

Бывший голкипер «Краснодара» Илья Абаев выразил мнение, что команда готова защищать титул чемпиона России в предстоящем сезоне. Его слова приводит Vprognoze.ru.

«Я думаю, навязать «Краснодар» борьбу может. Но защищать титул тяжелее. «Зенит» сейчас с двойным упорством будет стараться вернуть титул себе. У «Краснодара» очень хорошая команда, этот состав готов снова бороться за чемпионство», — заявил Абаев.

«Краснодар» завершил чемпионат сезона-2024/25, набрав 67 очков. Команда оформила победу в РПЛ в заключительном туре национального первенства, со счетом 3:0 обыграв московское «Динамо». Для клуба, основанного в 2008 году, это чемпионство стало первым в истории.

Второе место в национальном первенстве занял петербургский «Зенит», в активе которого оказалось 66 баллов. Замкнул тройку лидеров московский ЦСКА, набравший 59 баллов. На два очка отстал от него финишировавший четвертым столичный «Спартак».

Ранее сообщалось, что лидер «Краснодара» может стать одноклубником Матвея Сафонова.