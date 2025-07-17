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Тренер объяснил, почему ЦСКА не станет чемпионом

Тренер Рапопорт: ЦСКА потребуется время, чтобы принять требования Челестини
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Александр Вильф/РИА Новости

Экс-тренер санкт-петербургского «Зенита» Борис Рапопорт в комментарии для Legalbet назвал причины, почему московский ЦСКА не обладает ресурсами, чтобы выиграть чемпионат Российской премьер-лиги.

«Во-первых, в ЦСКА пришел новый тренер. Они в очередной раз перестроили схему. Ромб Николича убрали, и к новым требованиям нужно привыкнуть. С Николичем армейцы заиграли только после длинного зимнего перерыва. А в первой части сезона ЦСКА очень тяжело смотрелся. Поэтому ЦСКА потребуется снова время», — считает специалист.

Рапопорт подчеркнул, что только что выигранный под руководством Фабио Челестини Суперкубок России уже забыт, поскольку это был всего лишь один матч, а игра в нем шла абсолютно равная. Тренер считает так же, что красно-синие не обладают достаточно сильной для победы в национальном первенстве линией атаки, где недостаточно квалифицированных нападающих, при этом Рапопорт назвал защиту армейцев сильнейшей в РПЛ.

Ранее Матвей Кисляк оценил вероятность перехода в европейский клуб.

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