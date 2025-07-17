«Я — дитя санкций»: тренер «Спартака» высказался об отстранении России от еврокубков

Главный тренер московского «Спартака» Деян Станкович назвал себя «дитем санкций», отвечая на вопрос об отстранении российских команд от международных турниров. Об этом он заявил на YouTube-канале Nobel.

«Я был подростком, играл в молодежном секторе, когда мы были под санкциями. Я — дитя санкций. Единственным выходом был футбол. Я думал только о футболе. Такие клубы, как «Спартак» и другие в России, заслуживают выступать в Европе. Мы должны оставить все остальное в стороне», — заявил Станкович.

В завершившемся сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» набрал 57 очков и занял четвертое место.

Новый сезон РПЛ стартует 18 июля. Расписание первых семи туров уже известно.

В феврале 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских ассоциаций (УЕФА) отстранили национальную российскую команду и российские клубы от турниров под своей эгидой. Таким образом, клубы не имеют права выступать в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференций, а мужская сборная была лишена возможности отобраться на чемпионат мира — 2022. Также российские футболисты не сыграли на чемпионате Европы — 2024 и не были допущены к жеребьевке чемпионата мира 2026 года, который состоится в США, Мексике и Канаде.

Ранее сообщалось, что «Спартак» может подписать Моуриньо.