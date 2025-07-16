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«Спартак» может подписать Моуриньо

«Евро-Футбол.Ру»: «Спартак» может подписать защитника Моуриньо из «Алавеса»
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Mutsu Kawamori/AFLO/Global Look Press

Московский «Спартак» может подписать защитника «Алавеса» Сантьяго Моуриньо. Об этом сообщает «Евро-Футбол.Ру».

Издание утверждает, что 23-летний уругваец станет вторым выбором москвичей в том случае, если не удастся договориться с Саулем Коко из «Торино». Также в шорт-листе находится еще один неназванный защитник.

В минувшем сезоне Ла Лиги Моуриньо сыграл 25 матчей, в которых заработал семь желтых карточек. Его контракт с «Алавесом» рассчитан до лета 2029 года, а рыночная стоимость оценивается в €3 млн.

Чемпионат России сезона-2024/25 на первом месте завершил «Краснодар», набрав 67 очков. Команда оформила победу в РПЛ в заключительном туре национального первенства, со счетом 3:0 обыграв московское «Динамо». Для клуба, основанного в 2008 году, это чемпионство стало первым в истории.

Второе место в национальном первенстве занял «Зенит», в активе которого оказалось 66 баллов. Замкнул тройку лидеров московский ЦСКА, набравший 59 пунктов. На два очка отстал от него финишировавший четвертым столичный «Спартак», футболисты «Динамо» замкнули первую пятерку.

Новый сезон РПЛ стартует 18 июля. Расписание первых семи туров уже известно.

Ранее бывший гендиректор «Локомотива» призвал отпустить из «Спартака» иностранного футболиста.

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