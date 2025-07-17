Футболистом из чемпионата Италии интересуется «Спартак»

Центральный полузащитник итальянского «Удинезе» Санди Ловрич интересен московскому «Спартаку», сообщает «Евро-Футбол.Ру».

Контракт Ловрича с «Удинезе» рассчитан до лета 2027 года. По данным Transfermarkt, рыночная стоимость Ловрича оценивается в €8,5 млн.

В прошлом сезоне Ловрич провел 36 матчей в чемпионате Италии, забил два мяча и отдал три результативные передачи.

Чемпионат России сезона-2024/25 на первом месте завершил «Краснодар», набрав 67 очков. Команда оформила победу в РПЛ в заключительном туре национального первенства, со счетом 3:0 обыграв московское «Динамо». Для клуба, основанного в 2008 году, это чемпионство стало первым в истории.

Второе место в национальном первенстве занял «Зенит», в активе которого оказалось 66 баллов. Замкнул тройку лидеров московский ЦСКА, набравший 59 пунктов. На два очка отстал от него финишировавший четвертым столичный «Спартак», футболисты «Динамо» замкнули первую пятерку.

Ранее «Спартак» объявил об уходе тренера из клуба.