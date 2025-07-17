«Спартак» объявил об уходе тренера из клуба

«Спартак» объявил об уходе Комбарова с поста главного тренера второй команды

Дмитрий Комбаров ушел с поста главного тренера второй команды московского «Спартака», сообщает пресс-служба клуба на своем сайте.

Под руководством Комбарова в прошлом сезоне «Спартак-2» занял второе место в дивизионе Б Второй лиги. В текущем сезоне «Спартак-2» занимает третье место после 14-ти туров.

Дмитрий Комбаров возглавил возрожденный «Спартак-2» в середине января 2024 года.

«Спартак-2» был расформирован по окончании сезона-2021/22 владевшим на тот момент «Спартаком» Леонидом Федуном из финансовых соображений. На тот момент вторая команда десятикратных чемпионов России провела семь лет подряд в Первой лиге, закончив последний сезон на седьмой строчке турнирной таблицы.

В следующем матче «Спартак» сыграет на выезде с клубом «Череповец». Встреча состоится 27 июля. Эта встреча станет домашней для «Череповца».

Ранее стала известна цель «Спартака-2».