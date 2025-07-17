Российский футболист может продолжить карьеру во Франции

Футболист московского «Локомотива» Дмитрий Баринов может перейти во французский «Мец», передает Telegram-канал «Мутко против»

«Мец» уже связался с руководством «Локомотива» и узнал про условия продажи игрока. Теперь железнодорожники ждут официальное предложение по трансферу.

В прошлом сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) Баринов провел за «Локомотив» 26 матчей, отдав четыре голевые передачи.

В феврале 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских ассоциаций (УЕФА) отстранили национальную российскую команду и российские клубы от турниров под своей эгидой. Таким образом, клубы не имеют права выступать в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференций, а мужская сборная была лишена возможности отобраться на чемпионат мира — 2022. Также российские футболисты не сыграли на чемпионате Европы — 2024 и не были допущены к жеребьевке чемпионата мира 2026 года, который состоится в США, Мексике и Канаде.

Ранее был назван лучший клуб мира.