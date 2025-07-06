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Чемпион России по боксу скончался из-за опухоли, распространившейся по позвоночнику

Умер двукратный чемпион России по боксу Башкиров
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Клуб бокса «Крепость»/VK

Двукратный победитель чемпионата России по боксу Сергей Башкиров скончался в возрасте 54 лет после продолжительной болезни. Информация об этом появилась на странице клуба профессионального бокса «Крепость» в социальной сети «ВКонтакте».

Он умер 4 июля.

Башкиров, которого прозвали Сибирским Тайсоном, умер из-за опухоли. В семье спортсмена рассказали, что у него была опухоль спинного мозга, которая распространилась на все отделы позвоночника. Башкиров перенес два хирургических вмешательства и 24 сеанса лучевой терапии, однако это не помогло ему справиться с заболеванием. Его организм не выдержал такой серьезной нагрузки.

За свою спортивную карьеру в профессиональном боксе Башкиров одержал 14 побед в 19 боях. В 2001 году он завоевал титул интерконтинентального чемпиона мира по версии Международной боксерской федерации.

После окончания спортивной карьеры Башкиров начал работать тренером по боксу.

Ранее в Подмосковье во время матча умер футболист.

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