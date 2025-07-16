Экс-футболист «Спартака» рассказал, получится ли у Карпина в «Динамо»

Бывший футболист московского «Спартака» и петербургского «Зенита» Владимир Быстров на YouTube-канале «О, футбол» заявил, что верит в Валерия Карпина на посту главного тренера столичного «Динамо».

«Георгиевич очень жесткий, авторитетом очень мощным запасся. Даже легионеры будут смотреть на него и выполнять то, что он говорит. Поверь, он тренер хороший, поэтому верим», — сказал Быстров.

«Динамо» официально объявило о назначении Валерия Карпина на пост главного тренера команды 13 июня.

Карпин возглавляет сборную России с середины 2021 года после отставки Станислава Черчесова. По ходу минувшего сезона специалист покинул «Ростов», который тренировал с 2021 года с небольшим перерывом на работу в сборной (Карпин не работал в «Ростове» с августа 2021 года по март 2022 года).

Бывший тренер клуба Марцел Личка был уволен из московского «Динамо» 1 мая 2025 года. За несколько дней до этого, 29 апреля, «Динамо» проиграло московскому «Спартаку» 1:2 в полуфинальном матче Пути регионов Кубка России и завершило выступление на турнире. В турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ) клуб стал пятым по итогам сезона.

Ранее «Спартак» выступил против совмещения Карпиным постов в сборной России и «Динамо».