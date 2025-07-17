Экс-футболист «Динамо» признался, что ему жаль болельщиков «Спартака»

Бывший футболист московского «Динамо» Игорь Колыванов признался, что ему жаль болельщиков московского «Спартака», передает «Матч ТВ».

«Мне жаль болельщиков «Спартака», потому что вокруг команды вечно много разговоров, много шума, а результат почти всегда один и тот же», — сказал Колыванов.

Чемпионат России сезона-2024/25 на первом месте завершил «Краснодар», набрав 67 очков. Команда оформила победу в РПЛ в заключительном туре национального первенства, со счетом 3:0 обыграв московское «Динамо». Для клуба, основанного в 2008 году, это чемпионство стало первым в истории.

Второе место в национальном первенстве занял «Зенит», в активе которого оказалось 66 баллов. Замкнул тройку лидеров московский ЦСКА, набравший 59 пунктов. На два очка отстал от него финишировавший четвертым столичный «Спартак», футболисты «Динамо» замкнули первую пятерку.

Ранее сообщалось о том, что «Спартак» может подписать Моуриньо.