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Мостовой объяснил, почему Слуцкого не приглашают на работу в России

Мостовой считает, что Слуцкого не приглашают на работу в России из-за недоверия
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Алексей Филиппов/РИА Новости

Бывший полузащитник московского «Спартака» Александр Мостовой выразил мнение, что наставника китайского «Шанхай Шэньхуа» Леонида Слуцкого не приглашают на работу в России из-за недоверия. Его слова приводит РИА Новости.

«Это человек, который случайно попал в футбол. За счет футбольных людей, за счет футбола себе жизнь устраивает. Правда. Он в футбол всю жизнь не играл. Хорошо, что у нас его раскусили хоть, что здесь он не подписывает ничего. Уже хорошо. В Китае пускай что хочет, то и делает», — заявил Мостовой.

16 июля Слуцкий подписал новый контракт с «Шанхай Шэньхуа» до 2027 года.

В турнирной таблице текущего сезона чемпионата Китая «Шанхай Шэньхуа» занимает второе место, набрав 38 очков. Клуб делит первую строчку с «Бэйцзин Гоань», отставая лишь по дополнительным показателям.

Слуцкий возглавил китайский «Шанхай Шэньхуа» в декабре 2023 года. До Китая последним местом работы Слуцкого был казанский «Рубин». Под его руководством команда заняла предпоследнее место в Российской премьер-лиге сезона-2021/22 и вылетела в Первую лигу.

Ранее «Шанхай Шэньхуа» одержал разгромную победу в национальном чемпионате.

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