«Шанхай Шэньхуа» Слуцкого одержал разгромную победу в национальном чемпионате

Китайский клуб «Шанхай Шэньхуа», который возглавляет российский специалист Леонид Слуцкий, обыграл «Тяньцзинь Цзиньмэнь Тайгер» в 15-м туре чемпионата страны.

Встреча, проходившая на стадионе «Шанхай», завершилась со счетом 3:0. В первом тайме на 42-й минуте отличился Шиничи Чань, а на 45+4-й забил Цзян Шэнлун. Окончательный счет в матче установил Андре Луис на 90+5-й минуте.

После 15 туров «Шанхай Шэньхуа» идет на втором месте, набрав 35 очков — столько же, сколько у лидирующего «Бэйцзин Гоаня». Действующий чемпион страны «Шанхай Порт» занимает четвертую строчку с 28 баллами.

7 февраля «Шанхай Шэньхуа» во второй раз подряд выиграл Суперкубок страны. Клуб обыграл «Шанхай Порт» с результатом 3:2. Для Слуцкого этот трофей стал вторым в составе китайской команды.

Слуцкий возглавил китайский «Шанхай Шэньхуа» в декабре 2023 года. До Китая последним местом работы Слуцкого был казанский «Рубин». Под его руководством команда заняла предпоследнее место в Российской премьер-лиге сезона-2021/22 и вылетела в Первую лигу.

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