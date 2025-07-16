Стала известна судьба Слуцкого в «Шанхай Шэньхуа»

Российский тренер Леонид Слуцкий подписал новый контракт с китайским «Шанхай Шэньхуа». Об этом сообщает пресс-служба команды.

Новое соглашение тренера с клубом рассчитано до 2027 года.

В турнирной таблице текущего сезона чемпионата Китая «Шанхай Шэньхуа» занимает второе место, набрав 38 очков. Клуб делит первую строчку с «Бэйцзин Гоань», отставая лишь по дополнительным показателям.

7 февраля «Шанхай Шэньхуа» во второй раз подряд выиграл Суперкубок страны. Клуб обыграл «Шанхай Порт» с результатом 3:2. Для Слуцкого этот трофей стал вторым в составе китайской команды.

Слуцкий возглавил китайский «Шанхай Шэньхуа» в декабре 2023 года. До Китая последним местом работы Слуцкого был казанский «Рубин». Под его руководством команда заняла предпоследнее место в Российской премьер-лиге сезона-2021/22 и вылетела в Первую лигу.

Ранее «Шанхай Шэньхуа» одержал разгромную победу в национальном чемпионате.