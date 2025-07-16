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Бывшая третья ракетка мира объяснила, что случилось с полуфиналисткой Уимблдона

Экс-теннисистка Петрова: Бенчич стала другой теннисисткой после материнства
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belindabencic/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Знаменитая в прошлом теннисистка Надежда Петрова, экс третья ракетка мира как в одиночном, так и в парном разрядах, в комментарии для «Газеты.Ru» высказалась о швейцарке Белинде Бенчич, добравшейся до полуфинала Уимблдона впервые в карьере. До того она вернулась в тур после рождения ребенка.

«Изменило ли материнство Бенчич? Конечно приоритеты меняются. Белинда выходит на корт не просто выиграть, а пытается больше получить удовольствие. Какое-то есть умиротворение. После матча ты ждешь этого момента воссоединения с любимым мужем, хорошо провести время. Спорт становится не обузой, а приносит удовольствие», — рассказала Петрова.

28-летняя Бенчич имеет в своей карьере 16 титулов WTA, а ее наивысшим рейтингом в карьере является четвертая строчка. После Уимблдона она поднялась на 15 позиций в табели о рангах и теперь занимает 20-е место в мире. В четвертьфинале Бенчич одолела пятую ракетку мира россиянку Мирру Андрееву – 7:6, 7:6.

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