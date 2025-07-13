Медведев выиграл Кубок Короля

Российский теннисист Даниил Медведев, который занимает 11-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов, выиграл выставочный турнир «Кубок Короля» в Испании, одолев Алехандро Давидовича-Фокину.

Встреча завершилась со счетом 6:2, 5:7, 6:2.

Кубок Короля — один из старейших турниров в теннисе. Он является выставочным, проводится с 1912 года в испанской Уэльве и проходит на хардовом покрытии. В 2023 году на этом турнире побеждал другой россиянин Андрей Рублев.

Медведев — победитель одного турнира Большого шлема (Открытый чемпионат США 2021), финалист пяти турниров Большого шлема в одиночном разряде (Открытый чемпионат США 2019 и 2023 годов, Открытый чемпионат Австралии — 2021, 2022 и 2024), победитель Итогового турнира ATP 2020 года. На его счету также 20 побед в одиночном разряде на турнирах серии АТР.

В 2022 году Международная федерация тенниса (ITF) приостановила членство Федерации тенниса России и Федерации тенниса Белоруссии. Спортсмены из этих стран имеют право играть на турнирах WTA и Ассоциации теннисистов-профессионалов только в нейтральных статусах. При этом российские и белорусские теннисисты отстранены от участия в Кубке Билли Джин Кинг и Кубке Дэвиса.

Ранее определился победитель Уимблдона в мужском одиночном разряде.