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Булыкин объяснил, как трансфер игрока сборной Бразилии повлияет на престиж РПЛ

Булыкин: приход Жерсона поднимет престиж чемпионата России
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Paulo Ti/Keystone Press Agency/Global Look Press

Знаменитый отечественный футболист, экс-нападающий московских «Локомотива» и «Динамо», а также известных зарубежных клубов, среди которых бельгийский «Андерлехт», немецкий «Байер» и «Твенте» и «Аякс» из Нидерландов, в комментарии для «Газеты.Ru» заявил, что приобретение Жерсона «Зенитом» повышает репутацию Российской премьер-лиги.

«Конечно это поднимает престиж чемпионата, но посмотрим, как он будет играть здесь, как будет выкладываться, и как будет получаться игра у «Зенита». Все-таки у нас специфичный чемпионат, и не все могут адаптироваться. У «Зенита» легионеров очень много в составе, так что как раз он должен сразу адаптироваться и начать забивать», — считает Булыкин.

29-летний Жерсон перешел в «Зенит» из бразильского «Фламенго» за 25 млн евро. Полузащитник только что выступил в составе своей прежней команды на клубном чемпионате мира, отличившись в матче плей-офф против немецкой «Баварии». На счету Жерсона 14 матчей за национальную сборную Бразилии, в которых он забил один мяч. Он принял участие в обеих встречах после назначения главным тренером Селесао Карло Анчелотти.

Ранее «Спартак» выступил против совмещения Карпиным постов в сборной России и «Динамо».

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