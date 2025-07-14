«Спартак» выступил против совмещения Карпиным постов в сборной России и «Динамо»

Гендиректор «Спартака» Малышев против работы Карпина в «Динамо» и сборной

Генеральный директор московского «Спартака» Олег Малышев заявил, что он против совмещения Валерием Карпиным постов в сборной России и столичном «Динамо», передает «РБ Спорт».

«С огромным уважением отношусь к Валерию Георгиевичу. Кроме добрых слов, ничего в его адрес сказать не могу. я лично против совмещения постов, поскольку вижу здесь возможность конфликта интересов», — сказал Малышев.

«Динамо» официально объявило о назначении Валерия Карпина на пост главного тренера команды 13 июня.

Карпин возглавляет сборную России с середины 2021 года после отставки Станислава Черчесова. По ходу минувшего сезона специалист покинул «Ростов», который тренировал с 2021 года с небольшим перерывом на работу в сборной (Карпин не работал в «Ростове» с августа 2021 года по март 2022 года).

Бывший тренер клуба Марцел Личка был уволен из московского «Динамо» 1 мая 2025 года. За несколько дней до этого, 29 апреля, «Динамо» проиграло московскому «Спартаку» 1:2 в полуфинальном матче Пути регионов Кубка России и завершило выступление на турнире. В турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ) клуб стал пятым по итогам сезона.

Ранее Легенда «Спартака» обратился к Карпину после первых игр «Динамо» под его руководством.