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«Динамо» разгромило «Локомотив» в матче с шестью голами

«Динамо» одержало победу над «Локомотивом» в товарищеском матче
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Дмитрий Голубович/«Чемпионат»

Московский «Локомотив» крупно проиграл столичному «Динамо» в товарищеском матче.

Встреча, которая состоялась на стадионе «РЖД Арена» в Москве, завершилась со счетом 1:5. Единственный гол «железнодорожников» в этом поединке оформил Алексей Батраков, который отличился на 71-й минуте встречи. В составе «Динамо» отличились Муми Нгамалё, Виктор Окишор, который оформил дубль, и Ульви Бабаев, который также забил дважды.

Команды сыграли три тайма по 45 минут.

Новый сезон Российской премьер-лиги (РПЛ) стартует 18 июля. В первом туре «Локомотив» на домашней арене сыграет с вернувшимся в высший дивизион «Сочи». Игра состоится 19 июля, стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени. «Динамо» откроет сезон: команда 18 числа сразится дома с калининградской «Балтикой». Начало поединка — 20:30 мск.

В прошлом сезоне «железнодорожники» финишировали на шестом месте, набрав 53 очка. «Динамо» оказалось на позицию выше с 56-ю баллами. Чемпионат России впервые в своей истории выиграл «Краснодар», который в заключительном туре разгромил «Динамо». На втором месте оказался петербургский «Зенит», замкнул тройку лучших московский ЦСКА. Четвертым стал «Спартак».

Ранее исключение из РПЛ назвали ударом по имиджу «Торпедо».

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