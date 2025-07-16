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Азербайджанского бойца поп-MMA лишили российского гражданства

Бойца MMA Рзаева, назвавшего соперника «русской свиньей», лишили гражданства РФ
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Джавид Рзаев/VK

Азербайджанского бойца поп-ММА Джавида Рзаева лишили российского гражданства, сообщает Telegram-канал Readovka.

Сотрудник ФСБ сообщил Рзаеву, что тот совершал действия, которые негативно влияли на политическую и социальную стабильность страны. Это и повлекло за собой лишение гражданства.

Рзаев оскорбил россиянина Артура Кулинского по национальному признаку, назвав его русской свиньей. Позже Рзаев извинился перед Кулинским. После произошедшего была приостановлена лицензия промоушена, однако после содействия Лиги Федерация возобновила лицензию.

3 июля 2024 года Федерация бокса России подала в Генеральную прокуратуру РФ заявление по поводу оскорбительных слов Рзаева. 4 июля 2024 года Федерация бокса России пожизненно отстранила Рзаева.

На счету Рзаева четыре победы и два поражения в поп-ММА. У Кулинского четыре победы и шесть поражений.

Ранее Федерация бокса России лишила лигу Hardcore лицензии.

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