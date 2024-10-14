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Поп-ММА промоушен лишили лицензии спустя неделю после угроз сына Кадырова

Федерация бокса России лишила лигу Hardcore лицензии

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Федерация бокса России лишила организацию Hardcore лицензии на проведение боксерских турниров и кулачных боев. Об этом сообщила пресс-служба Федерации бокса России.

Причиной таких санкций стали грубые и систематические нарушения регламентов со стороны лиги Hardcore.

В июле 2024 года Федерация бокса России (ФБР) уже приостанавливала действие лицензии Hardcore из-за инцидента с азербайджанцем Джавидом Рзаевым. Тогда организации было вынесено предупреждение о том, что повторные нарушения могут повлечь лишение лицензии промоутера.

4 июля ФБР вынесла наказание бойцу смешанного стиля (ММА) Джавиду Рзаеву за оскорбительные высказывания.

3 июля Федерация бокса сообщила, что подала в Генеральную прокуратуру РФ заявление по поводу оскорбительных слов азербайджанского бойца. Организация провела проверку инцидента, который произошел 22 мая 2024 года в рамках Кулачной лиги Hardcore FC. После проверки Федерация бокса дисквалифицировала Рзаева и обратилась с заявлением в Генпрокуратуру страны.

Рзаев оскорбил россиянина Артура Кулинского по национальному признаку, назвав его русской свиньей. Позже Рзаев извинился перед Кулинским. После произошедшего была приостановлена лицензия промоушена, однако после содействия Лиги Федерация возобновила лицензию.

На счету Рзаева четыре победы и два поражения в поп-ММА. У Кулинского четыре победы и шесть поражений.

Ранее Боец ММА Джефф Монсон женился на россиянке по мусульманскому обряду.

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