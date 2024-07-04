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Назвавшего россиянина русской свиньей бойца MMA пожизненно отстранили

Федерация бокса России пожизненно отстранила Рзаева, оскорбившего Кулинского

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Джавид Рзаев/VK

Федерация бокса России вынесла наказание бойцу смешанного стиля (ММА) Джавиду Рзаеву за оскорбительные высказывания. Об этом сообщается на странице организации во «ВКонтакте».

Спортсмена отстранили от участия в спортивных и иных мероприятиях, проходящих под эгидой организации.

3 июля Федерация бокса сообщила, что подала в Генеральную прокуратуру РФ заявление по поводу оскорбительных слов азербайджанского бойца. Организация провела проверку инцидента, который произошел 22 мая 2024 года в рамках Кулачной лиги Hardcore FC. После проверки Федерация бокса дисквалифицировала Рзаева и обратилась с заявлением в Генпрокуратуру страны.

Рзаев оскорбил россиянина Артура Кулинского по национальному признаку, назвав его русской свиньей. Позже Рзаев извинился перед Кулинским. После произошедшего была приостановлена лицензия промоушена, однако после содействия Лиги Федерация возобновила лицензию.

На счету Рзаева четыре победы и два поражения в поп-ММА. У Кулинского четыре победы и шесть поражений.

Ранее боец MMA Джефф Монсон принял ислам.

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