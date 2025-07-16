Экс-футболист рассказал, сможет ли «Локомотив» бороться за золото РПЛ

Футболист Билялетдинов считает, что «Локомотив» будет бороться за золото РПЛ

Бывший футболист московского «Локомотива» Динияр Билялетдинов считает, что команда способна бороться за золото Российской премьер-лиги (РПЛ), передает «Советский спорт».

«Команда может бороться и за золото, надо ставить самые амбициозные задачи. Будет много игр с учетом кубка, очень важна подготовка в межсезонье», — сказал Билялетдинов.

Новый сезон Российской премьер-лиги (РПЛ) стартует 18 июля. В первом туре «Локомотив» на домашней арене сыграет с вернувшимся в высший дивизион «Сочи». Игра состоится 19 июля, стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени.

В прошлом сезоне «железнодорожники» финишировали на шестом месте, набрав 53 очка. Чемпионат России впервые в своей истории выиграл «Краснодар», который в заключительном туре разгромил «Динамо». На втором месте оказался петербургский «Зенит», замкнул тройку лучших московский ЦСКА. Четвертым стал «Спартак».

Ранее московское «Динамо» разгромило «Локомотив» в матче с шестью голами.