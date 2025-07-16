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Экс-футболист рассказал, сможет ли «Локомотив» бороться за золото РПЛ

Футболист Билялетдинов считает, что «Локомотив» будет бороться за золото РПЛ
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Telegram-канал ФК «Ростов»

Бывший футболист московского «Локомотива» Динияр Билялетдинов считает, что команда способна бороться за золото Российской премьер-лиги (РПЛ), передает «Советский спорт».

«Команда может бороться и за золото, надо ставить самые амбициозные задачи. Будет много игр с учетом кубка, очень важна подготовка в межсезонье», — сказал Билялетдинов.

Новый сезон Российской премьер-лиги (РПЛ) стартует 18 июля. В первом туре «Локомотив» на домашней арене сыграет с вернувшимся в высший дивизион «Сочи». Игра состоится 19 июля, стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени.

В прошлом сезоне «железнодорожники» финишировали на шестом месте, набрав 53 очка. Чемпионат России впервые в своей истории выиграл «Краснодар», который в заключительном туре разгромил «Динамо». На втором месте оказался петербургский «Зенит», замкнул тройку лучших московский ЦСКА. Четвертым стал «Спартак».

Ранее московское «Динамо» разгромило «Локомотив» в матче с шестью голами.

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