Экс-игрок «Локомотива» заявил, что второй сезон дастся одному из лидеров команды сложнее

Д. Билялетдинов: второй сезон для Батракова будет сложнее, ибо он показательный

Бывший полузащитник «Локомотива» Динияр Билялетдинов выразил мнение, что второй взрослый сезон для полузащитника Алексея Батракова получится сложнее, чем первый. Его слова приводит «Советский спорт».

«Второй сезон всегда сложнее, ибо он показательный. Мы помним лучшего бомбардира Агаларова в «Уфе», который следующий сезон выдал не таким четким. Теперь все команды РПЛ будут понимать, в какой футбол играет Батраков. Леше нужно будет придумывать что-то новое», — заявил Билялетдинов.

В турнирной таблице национального первенства «Локомотив» занял шестое место, набрав 53 очка. Победу в чемпионате России одержал «Краснодар» — в их активе 67 баллов. 66 очков и второе место у петербургского «Зенита», на третьем месте оказался московский ЦСКА (59).

В сезоне-2024/25 Батраков стал лучшим игроком команды по количеству голевых действий: он принял участие в 36 матчах в составе «Локомотива» и записал на своей счет 14 забитых мячей и 10 голевых передач.

Ранее Батракова признали лучшим футболистом России.