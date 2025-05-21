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19-летнего самородка признали лучшим футболистом России

Смородская заявила, что 19-летний футболист Батраков играет лучше, чем Дзюба
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Григорий Соколов/РИА Новости

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская назвала 19-летнего атакующего полузащитника московского «Локомотива» Алексея Батракова лучшим игроком текущего сезона Российской премьер-Лиги (РПЛ). Слова Смородской приводит Legalbet.

«Мне нравится Батраков в «Локомотиве». В прошлом сезоне он держал планку, в этом немного уронил, но все равно сейчас он опять поднимается. Это светлое будущее нашего футбола.

Почему не Дзюба? Не знаю, у Артема и так много регалий. Еще одна ему не нужна, по моему мнению»,— заявила Смородская.

В сезоне-2024/25 Батраков принял участие в 36 матчах в составе «Локомотива» и записал на своей счет 14 забитых мячей и 10 голевых передач.

Накануне последнего, 30-го тура чемпионата России «Локомотив» занимает шестое место в турнирной таблице, набрав 50 очков.

У лидирующего «Краснодара» — 64 очка, у идущего на втором месте «Зенита» — 63, а у занимающего третью строчку ЦСКА — 56.

Ранее в проблемах скандального футболиста «Локомотива» обвинили его жену.

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