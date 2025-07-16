«Барселона» получит 44 млн евро от одной из беднейших стран мира

Испанская «Барселона» близка к заключению крупного спонсорского соглашения с ДР Конго. По условиям сделки, клуб будет получать по €11 млн в течение четырех лет. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

Издание уточняет, что «Барселона» разместит на форме команды логотип «ДР Конго — сердце Африки», направленный на продвижение туризма в стране. В июне аналогичное соглашение подписал французский «Монако».

ДР Конго обладает богатой медью, кобальтом и ураном территорию, однако входит в топ-5 беднейших стран мира. 65% населения страны живет менее, чем на 2,15 доллара в день. Всемирный банк утверждает, что у ДР Конго есть ресурсы и потенциал, чтобы стать одной из богатейших стран Африки. На данный момент страна является крупнейшим в мире производителем кобальта и ведущим источником меди в Африке, которая необходима для производства электромобилей, смартфонов и другой техники.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета, приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Российские футболисты пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года, сам мундиаль и чемпионат Европы — 2024 в Германии. Также Россия не была допущена к жеребьевке чемпионата мира 2026 года, который состоится в США, Мексике и Канаде.

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