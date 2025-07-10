На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Ставшая мемом футболистка сравнила себя с Месси

Ставшая мемом футболистка Чарыева сравнила себя с Месси
true
true
true
close
Туркменистан Золотой век

Ставшая мемом футболистка сборной Туркменистана Мария Чарыева сравнила себя со звездным аргентинским нападающим Лионелем Месси и заявила, что хочет играть в России. Ее слова приводит Sport24.

«Планирую переехать в Москву. Если получится, буду играть там в футзал. С кем из мирового футбола могу себя сравнить? Думаю, я похожа на Месси! Однажды я забила на иностранном турнире, и после этого меня стали называть Месси. Но я не Месси, а Мария. Я — индивидуальность», — заявила Чарыева.

Футболистка стала известна после того, как поразила болельщиков сочетанием внушительных габаритов и хорошей техники.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета, приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

Ранее сообщалось, что сборная Афганистана по футболу хочет сыграть с Россией.

Все новости на тему:
Летние виды спорта
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами