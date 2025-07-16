16-летнюю российскую фигуристку дисквалифицировали на четыре года за допинг

Фигуристку Понтелеенко дисквалифицировали на 4 года за мельдоний

16-летняя российская фигуристка Надежда Понтелеенко дисквалифицирована за мельдоний на 4 года. Об этом сообщается на официальном сайте Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

Известно, что срок дисквалификации отсчитывается с 19 апреля 2024 года и завершится 18 апреля 2028 года.

В августе 2024 года Понтелеенко приостановила карьеру из-за проблем с сердцем. В ноябре того же года она сдала положительную допинг-пробу.

Фигуристка тренировалась в группе Олега Татаурова — тренера победителя взрослого чемпионата России-2025 Владислава Дикиджи.

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В 2024 году Понтелеенко заняла третье место на чемпионате России, прыгнув два четверных тулупа. На юниорском первенстве в 2023-м она была в пятерке сильнейших. Понтелеенко также работала над изучением других четверных прыжков.

Ранее Татьяна Тарасова назвала безобразием назначение Елизаветы Худайбердиевой в юниорскую сборную России.